Julian Alvarez alla caccia di un record: appartiene attualmente a due ex Milan. Stasera può batterlo contro il Fluminense

L’attaccante del Manchester City, Julian Alvarez, rincorre due ex giocatori del Milan. Stasera i Citizens disputeranno la finale del Mondiale per Club contro il Fluminense in Arabia Saudita.

Per l’attaccante argentino sarà l’occasione di entrare nella storia, eguagliando un primato che appartiene finora a due giocatori rossoneri. Se riuscisse a vincere questo trofeo, si sommerebbe a quelli già vinti nel corso della propria carriera: Coppa del Mondo, Coppa America, Champions League e Copa Libertadores. Finora a riuscire in questa impresa sono stati soltanto Ronaldinho e Cafù.