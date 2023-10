Juan Miranda Milan: rossoneri in pole per il terzino in scadenza col Betis, possibile tentativo già a gennaio!

Juan Miranda è il primo nome sulla lista dei dirigenti del Milan per quanto riguarda la casella di vice Theo Hernandez rimasta vuota dopo l’ultima sessione di mercato.

Il club rossonero è in pole position per il terzino di proprietà del Betis e in scadenza il prossimo 30 giugno. Il Diavolo potrebbe assicurarselo da svincolato, ma non è escluso un tentativo già a gennaio per bruciare la concorrenza. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.