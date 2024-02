Luka Jovic, attaccante del Milan, ha parlato a Dazn dopo il gol e la vittoria contro il Frosinone. Le sue dichiarazioni

Luka Jovic a Dazn dopo Frosinone Milan.

PAROLE – «Sono felice prima per la vittoria e poi per me. Stiamo lavorando duramente tutti i giorni, sono felice di aiutare la squadra come stasera. Dobbiamo continuare così».