Jovic Milan: la statistica da brividi che preoccupa club e tifosi

L’impatto di Jovic al Milan non è stato come ci si aspettava. A rafforzare la teoria c’è una statistica che preoccupa

Tifosi in ansia. L’impatto di Jovic al Milan non è stato come ci si aspettava non dando garanzie come vice Giroud. A rafforzare la teoria c’è una statistica che preoccupa:

come riportato da la Gazzetta dello Sport ha collezionato in totale 223 minuti di gioco con la maglia rossonera, ma non ha ancora mai tirato in porta una volta. Un problema non da poco dal momento che stiamo parlando di un attaccante.