Condividi via email

Jovic Milan, il futuro è ormai deciso: il serbo pronto a salutare i rossoneri! Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha preso una decisione precisa sul futuro di Luka Jovic. Il centravanti serbo, legato al club rossonero da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, saluterà Milanello a parametro zero.

Furlani infatti non ha nessuna intenzione di attivare la clausola per il rinnovo di contratto fino al 30 giugno del 2026. Oggi intanto l’ex Fiorentina tornerà tra i convocati di Conceicao per la sfida col Bologna.