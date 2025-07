Jovic, l’ex attaccante del Milan riparte dalla Spagna? Importante indiscrezione sul serbo

Jovic, il serbo, ex attaccante del Milan attualmente svincolato, potrebbe ripartire dalla Liga spagnola. L’indiscrezione

Dopo due stagioni con la maglia del Milan, l’attaccante serbo Luka Jovic, 27 anni, si trova a un bivio cruciale della sua carriera. Attualmente svincolato dopo che il club rossonero ha scelto di non esercitare l’opzione di rinnovo automatico per un anno, Jovic è attivamente alla ricerca di una nuova squadra che possa rilanciare le sue ambizioni. La sua situazione ha già scatenato l’interesse di diversi club, delineando scenari intriganti per il suo futuro.

Inizialmente, sembrava che l’ex numero 9 del Diavolo fosse orientato verso un cambio radicale di continente, con una possibile avventura in Messico tra le fila del Cruz Azul. Questa pista, che avrebbe rappresentato una svolta esotica per la sua carriera, si è però sensibilmente raffreddata nelle ultime ore, aprendo la strada ad altre opportunità, in particolare dal campionato spagnolo.

Come riportato dal prestigioso quotidiano sportivo spagnolo As, Jovic è diventato un obiettivo concreto per diverse squadre della Liga. Il Getafe in particolare, sembrava essere molto vicino a raggiungere un accordo con l’attaccante serbo, dimostrando un interesse marcato per assicurarsi le sue prestazioni. L’approdo in una squadra consolidata della massima serie spagnola potrebbe offrire a Jovic la stabilità e le occasioni necessarie per ritrovare la sua migliore forma.

Ma le novità non finiscono qui. Sempre secondo quanto riportato da As questa mattina, c’è stato anche un sondaggio serio da parte della neopromossa Real Oviedo. La squadra, che si prepara ad affrontare la sfida della Liga dopo la promozione, è attivamente alla ricerca di una punta di peso per rinforzare il proprio reparto offensivo. In questo contesto, il nome di Jovic risuona con particolare forza, soprattutto grazie al diretto interessamento del loro allenatore.

Il principale promotore di questa idea è proprio il tecnico del Real Oviedo, il serbo Veljko Paunovic. Paunovic ha espressamente richiesto il suo connazionale come rinforzo chiave, convinto che le qualità e l’esperienza di Jovic possano innalzare significativamente il livello della sua rosa e contribuire a una stagione tranquilla nella massima serie. La presenza di un allenatore che lo conosce bene e che punta esplicitamente su di lui potrebbe rappresentare un fattore decisivo nella scelta finale di Jovic.

La situazione di Luka Jovic rimane quindi fluida e ricca di sviluppi. Se da un lato il Messico sembra allontanarsi, le sirene spagnole si fanno sempre più insistenti, con il Getafe e il Real Oviedo in prima linea. La possibilità di lavorare sotto la guida di un connazionale come Paunovic potrebbe dare un impulso importante alla sua decisione. Sarà interessante vedere quale sarà la prossima tappa nella carriera di questo talentuoso attaccante, che cerca la piazza giusta per tornare a brillare e dimostrare tutto il suo valore.