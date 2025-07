Jovic, il futuro dell’attaccante ex Milan sarà in Spagna? La novità sul serbo non lascia dubbi

Jovic, il futuro del serbo ex Milan potrebbe essere in Spagna: contatti molto approfonditi con il Getafe. Tutti i dettagli

Il futuro di Luka Jovic, l’ex numero 9 del Milan, sta per essere finalmente delineato, e le ultime indiscrezioni lo vedono sempre più vicino a un ritorno in Spagna. Dopo aver lasciato i rossoneri a parametro zero lo scorso 30 giugno, a seguito della decisione del club meneghino di non attivare la clausola per il rinnovo automatico, l’attaccante serbo sembra aver accantonato l’idea di un’avventura oltreoceano per concentrarsi nuovamente sui top cinque campionati europei.

Inizialmente, il Cruz Azul sembrava la destinazione più probabile per Jovic. La squadra messicana era a un passo dall’ufficializzazione, attendendo solo il via libera definitivo per definire l’arrivo del centravanti ex Fiorentina e Real Madrid. Tuttavia, come riportato dal prestigioso media spagnolo AS, le carte in tavola sono cambiate radicalmente. Jovic ha espresso la chiara volontà di dare priorità a una destinazione europea, privilegiando un club che milita in uno dei campionati di punta del Vecchio Continente.

Questa svolta ha aperto le porte a un clamoroso riavvicinamento alla Liga. Dalla Spagna, infatti, giungono notizie sempre più insistenti riguardo a un’intesa di massima raggiunta tra Luka Jovic e il Getafe. Il club madrileno ha già avviato tutte le pratiche necessarie per formalizzare l’ingaggio del giocatore ex Milan, dimostrando un forte interesse e la volontà di chiudere rapidamente la trattativa.

Le parti sono ormai a un passo dalla fumata bianca. Sebbene manchino ancora da limare alcuni dettagli sull’ingaggio, le trattative sono in fase avanzata e la chiusura dell’accordo sembra imminente. Una volta definiti gli ultimi particolari, Jovic sarà atteso per le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto con la società iberica, che si prepara ad accogliere un attaccante di grande potenziale, seppur reduce da stagioni altalenanti.

Il Milan, nel frattempo, prosegue la sua opera di ricostruzione e rafforzamento sotto la guida del nuovo DS Tare e del nuovo allenatore Allegri. La scelta di non rinnovare il contratto di Jovic rientra in una strategia più ampia di rinnovamento della rosa, volta a costruire una squadra competitiva e in linea con le nuove direttive tecniche.

Per il Getafe, l’arrivo di Jovic rappresenterebbe un colpo importante, in grado di rinforzare il reparto offensivo e fornire nuove soluzioni tattiche al tecnico. La possibilità di rilanciare un giocatore che, solo pochi anni fa, era considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo, è una sfida che il club spagnolo sembra intenzionato a cogliere.

In sintesi, la decisione di Jovic di prediligere l’Europa al Messico ha riaperto scenari interessanti, con il Getafe che si è mosso con prontezza per assicurarsi le prestazioni dell’ex Milan. La sua avventura al Milan è ormai un capitolo chiuso, e ora il Getafe si appresta a diventare la sua nuova casa calcistica, nella speranza di un rilancio definitivo nel calcio che conta. La vicenda Luka Jovic si avvia quindi verso una conclusione europea, un’opportunità per il giocatore di dimostrare ancora una volta il suo valore nel calcio di alto livello.