Jimenez a Milan TV: «Ho attraversato momenti difficili, amo davvero il club per questo motivo». Le sue recenti dichiarazioni

Jimenez, calciatore del Milan prima squadra, ha rilasciato un’intervista a Milan TV. Di seguito una sua frase molto impattante.

«Stavo attraversando un momento difficile al Real Madrid. La mia famiglia ed il mio procuratore mi hanno detto che sarebbe stato positivo per me andare altrove: quando ho capito che il Milan voleva prendermi sono voluto subito venire. Amo il Milan, sarà per sempre nel mio cuore. Mi ha fatto giocare in prima squadra, mi ha fatto capire che storia ha questo club».