Jimenez: «Io amo il Milan, ringrazio ancora mister Pioli per una cosa»

Alex Jimenez ha rilasciato un’intervista a ai canali ufficiali del Milan nel corso della rubrica ‘homegrown’. Queste le sue parole:

L’AMORE PER IL MILAN E L’ESORDIO – «Io amo il Milan, sarà sempre nel mio cuore, amo tutto del Milan, non posso descriverlo con le parole. Il debutto è stato uno dei giorni più belli della mia vita, ringrazio ancora mister Pioli per questa opportunità, è stata un’esperienza incredibile».