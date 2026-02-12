Connect with us

Calciomercato

Jhon Durán, il tour disperato sul mercato: lo Zenit è pronto ad acquistarlo a zero

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

5 ore ago

on

By

duran

Jhon Durán è stato il protagonista di un vero e proprio tour disperato negli ultimi giorni di mercato invernale, proposto a mezza Europa dai suoi agenti

Jhon Durán è stato il protagonista di un vero e proprio “tour” disperato negli ultimi giorni di mercato invernale. L’attaccante colombiano, 22 anni, è stato proposto a mezza Europa dai suoi agenti, incassando però una serie impressionante di porte in faccia. Secondo quanto rivelato dall’emittente russa Match Premier, il giocatore è stato offerto non solo ai colossi olandesi Ajax e Feyenoord, ma ad altri 22 club.

Cercando una via di fuga dal prestito poco felice al Fenerbahçe (il cartellino è di proprietà dell’Al Nassr), Durán è stato proposto a top club come Barcellona e Manchester United, oltre che a Milan, Fiorentina, Real Sociedad e persino al Sunderland. Nessuno ha abboccato: a pesare sui numerosi «no» sarebbero stati soprattutto i dubbi sul suo carattere, considerato difficile da gestire.

Alla fine, l’unica squadra a scommettere su di lui è stata lo Zenit San Pietroburgo, che ha concluso un affare a condizioni vantaggiosissime. I russi lo hanno prelevato in prestito con diritto di riscatto (non obbligatorio), ma il vero colpo – come confermato dal presidente dello Zenit, Konstantin Zyryanov – è che l’intero ingaggio continuerà a essere pagato dall’Al Nassr.

LEGGI LE ULTIMISSIME LIVE IN CASA MILAN

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan6 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: ufficiale Jimenez, Liverpool su Pulisic, Gatti resta un’opzione

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Donati Donati
Esclusive1 ora ago Alberto petrosilli

Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA

Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×