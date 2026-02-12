Goretzka, più che una suggestione per il Milan: voglia di anticipare gli avversari. C’è un’altra contendente

Goretzka potrebbe liberarsi a parametro zero a giugno, il Milan vuole anticipare le concorrenti, anche l’Atletico fa sul serio

Il calciomercato del Milan non dorme mai e, nonostante la sessione invernale sia ormai alle spalle, la dirigenza è già proiettata verso la programmazione estiva. Il nome che sta infiammando i corridoi di via Aldo Rossi è quello di Leon Goretzka, il possente centrocampista tedesco del Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club meneghino starebbe studiando un piano per assicurarsi una delle occasioni più ghiotte a parametro zero del panorama europeo.

Un rinforzo di caratura internazionale

Leon Goretzka, classe 1995 e perno della nazionale tedesca, è un giocatore moderno, capace di abbinare una straripante fisicità a doti tecniche di primo livello. Noto per i suoi inserimenti offensivi e la capacità di dominare la mediana, il tedesco rappresenta il profilo ideale per alzare l’asticella del centrocampo dei rossoneri.

Con il contratto in scadenza nel giugno 2026, il giocatore non sembra intenzionato a rinnovare il suo legame con i bavaresi, rendendosi disponibile per una nuova avventura. Il Diavolo fiuta il colpo: inserire un leader di tale caratura senza pagare il costo del cartellino sarebbe un’operazione strategica fondamentale per la crescita del progetto tecnico.

La concorrenza dell’Atletico Madrid

La strada che porta a Goretzka non è però priva di ostacoli. La concorrenza è agguerrita e vede in prima fila l’Atletico Madrid. I “Colchoneros”, guidati dal carismatico Diego Simeone, l’allenatore argentino che ha fatto del temperamento e della solidità difensiva i suoi marchi di fabbrica, vedono nel tedesco l’elemento perfetto per il proprio scacchiere tattico.

La dirigenza del Milan, conscia del forte interesse spagnolo, vuole accelerare i tempi per anticipare la concorrenza e strappare un accordo preliminare con l’entourage del calciatore. L’obiettivo è presentare un progetto ambizioso che metta Goretzka al centro del nuovo ciclo rossonero.