Jashari e quell’intesa naturale con Modric: contro il Como un particolare non è passato inosservato

Jashari è stato protagonista di un’ottima prestazione contro il Como: intesa naturale con Luka Modric e assist al bacio per Leao

Il Milan ha scoperto un nuovo architetto del centrocampo: Ardon Jashari. Il giovane svizzero, protagonista assoluto nell’ultima sfida, ha ricevuto l’investitura ufficiale di Marco Pasotto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. A colpire è stato soprattutto un lancio millimetrico di quaranta metri che ha pescato Leao, un “arcobaleno” disegnato ironicamente sotto gli occhi della leggenda del football Tom Brady, presente in tribuna.

L’analisi: un’intesa regale con Modric

La prestazione di Jashari non è stata solo tecnica, ma anche figlia di una profonda maturità tattica e di un’ammirazione sincera per il suo mentore: