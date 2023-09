Jannacci scherza: «Derby? Ecco cosa auguro agli interisti»

Jannacci: «Derby? Ecco cosa auguro agli interisti». Le parole del cantautore e tifoso rossonero in vista del derby

Paolo Jannacci ha parlato ai microfoni di Tuttosport del derby tra Inter e Milan. Ecco le parole del cantautore e tifoso rossonero:

Come vivo la settimana del derby? La vivo augurando agli interisti una grande vittoria. Perché tanto si sa già come finirà sabato sera: vinceranno il derby, vinceranno tutto (ride, ndr). Chi toglierei all’Inter? Io non aggiungo e non tolgo nessuno. Ma se mancasse Lautaro…»