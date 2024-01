Jacobelli senza filtri: «E’ questo il problema numero uno al Milan». Le parole del giornalista sul problema infortuni

Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati del problema infortuni in casa Milan. Le parole del giornalista dopo Empoli-Milan:

PAROLE – «32° infortunio in casa Milan, il 23° a livello muscolare. E’ questo il problema numero uno in casa rossonera. A me del Diavolo oggi è piaciuto soprattutto lo spirito e il buon ingresso dei ragazzini conferma la capacità di Pioli nel valorizzare al meglio i giovani»