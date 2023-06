Zazzaroni commenta il possibile arrivo di Lukaku al Milan

Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha commentato il possibile arrivo di Romelu Lukaku al Milan: le sue dichiarazioni

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato del calciomercato del Milan.

LE PAROLE – «Se Lukaku dovesse effettivamente passare al Milan, non mi sorprenderei: era a Manchester e ha fatto di tutto per andare all’Inter; dopo un anno all’Inter ha brigato per trasferirsi al Chelsea, complici la madre, l’agente e tanti soldi in più; altre due stagioni a Londra ed eccolo di nuovo ansioso di rientrare all’Inter. Adesso lo cercano gli arabi, lui ogni giorno giura amore eterno a Marotta ma poi salta fuori il Milan e… Che gli piaccia Milano in senso lato?».