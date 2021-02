Italiano: «Prestazione più bella della carriera, Agudelo sta stupendo»

Vincenzo Italiano, intervistato al termine della partita da DAZN, ha commentato la prestazione dello Spezia contro i rossoneri

Vincenzo Italiano, intervistato al termine della partita da DAZN, ha commentato la prestazione dello Spezia contro i rossoneri: «La più bella prestazione della mia carriera? Sì, decisamente. Avere fatto questo tipo di prestazione contro una squadra stratosferica come il Milan ci da molta soddisfazione».

Sul gioco corale: «Aver segnato con tanti giocatori è un dato importante perché dimostra che tutti vogliono essere decisivi e dare una mano. Questa è una vittoria che ci da tantissimo morale, il nostro obiettivo sapete qual è ma dobbiamo continuare con questo spirito».

Su Saponara largo: «Ha chiesto lui espressamente di lavorare in quella zona di campo. Voglio sottolineare oggi la prestazione sua e di Gyasi che si sono sacrificati nel lavorare con Hernandez e Dalot. Quando c’è questa applicazione e questo sacrificio per un allenatore è una grande soddisfazione».

Sul futuro: «Futuro in una grande? In questo momento penso che sia presto per parlare di futuro. Siamo alla terza giornata di ritorno è ancora lunga e l’unico pensiero e obiettivo che ho è quello di raggiungere la salvezza che sarebbe il nostro scudetto. In futuro vedremo ma ora è arrivata una nuova società con nuovi progetti. Vediamo quello che accadrà in futuro».

Su Agudelo prima punta: «Ha delle qualità davvero da giocatore importante, ha grande forza e velocità palla al piede. Sull’esterno non aveva reso benissimo ma data la necessità gli abbiamo chiesto di adattarsi e sta stupendo veramente tutti. Per noi è una grandissima sorpresa, si sta anche divertendo ed è importante».