Italiano Milan, Teotino lo consiglia: «Ecco che scelta farei al posto suo»

Italiano Milan, Teotino, noto giornalista, ha consigliato all’attuale tecnico del Bologna di trasferirsi in rossonero: le dichiarazioni

Ospite a Sky, Gianfranco Teotino ha parlato così della situazione della panchina del Milan:

PAROLE – «Cosa farei se fossi in Italiano? Io andrei al Milan. Di più cosa si può fare al Bologna? È arrivato un trofeo dopo 50 anni, le ambizioni non saranno mai di lottare per lo Scudetto: Italiano è un allenatore in carriera, se vuole continuare questa sua risalita deve andare in un grande club».