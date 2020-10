Italia Under 21: due rossoneri (e mezzo) convocati da Nicolato

Italia Under 21: sono due (più Plizzari in prestito alla Reggina) i giocatori del Milan convocati dal Ct azzurro Nicolato

Italia Under 21, tre i giocatori del Milan convocati dal Ct azzurro Nicolato per i match della prossima settimana contro Irlanda e Islanda. Gabbia e Tonali saranno gli azzurrini a tinte rossonere a cui va aggiunto anche Alessandro Plizzari, attualmente in prestito alla Reggina in Serie B.

Prima convocazione in nazionale da giocatore del Milan per Sandro Tonali che nel recente passato ha anche esordito con l’Italia di Roberto Mancini.