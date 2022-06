Italia Under 19, oggi esordio all’Europeo. Il c.t. Nunziata: «La prima è importante». Ci saranno Desplanches e Nasti

Oggi alle 20, alla Dac Arena di Dunajskà Streda (diretta streaming su Rai Play) esordio contro la Romania nel Campionato Europeo Under 19. Carmine Nunziata ha a disposizione l’intera rosa, fatto salvo Fabio Miretti – il suo arrivo previsto per domani – che non potrà giocare perché costretto a scontare una squalifica pendente dalla seconda fase di qualificazione: “La prima partita – avverte il tecnico Azzurro – è importante, in questa fase preliminare dell’Europeo, non solo dal punto di vista del risultato ma anche psicologico”.

L’elenco dei convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona, Gabriele Mulazzi (Juventus), Riccardo Stivanello (Bologna), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Riccardo Turicchia (Juventus);

Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuel Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Napoli), Tommaso Baldanzi (Empoli), Marco Nasti (Milan), Cristian Volpato (Roma).