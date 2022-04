Italia U17, convocato anche un rossonero per le gare di qualificazione all’Europeo

Ecco la lista completa dei convocati dell’Italia U17 per le gare di qualificazione all’Europeo di categoria: presente anche un calciatore rossonero

Tra i venti convocati di Bernardo Corradi, tecnico dell’Italia Under 17, per le gare di qualificazione per l’Europeo di categoria Polonia, Kosovo e Ucraina, c’è anche un giovane rossonero: Mattia Malaspina. Ecco la lista completa:

Portieri

Francesco Borriello (Parma), Federico Magro (Lazio)

Difensori

Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema), Saverio Domanico (Juventus), Mattia Malaspina (Milan), Filippo Mane (Dortmund), Alessandro Milani (Lazio), Filippo Saiani (Spal), Nicolò Serra (Torino)

Centrocampisti

Kevin Bruno (Sassuolo), Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Genoa), Vincenzo Onofrietti (Dortmund), Fabio Parravicini (Spal), Daniele Quieto (Inter)

Attaccanti

Alessandro Bolzan (Roma), Marco Delle Monache (Delfino Pescara), Giulio Misitano (Roma), Alessio Vacca (Juventus).