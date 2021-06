Italia-Svizzera, una vittoria vale già gli ottavi: un solo cambio per Mancini che andrà a sostituire Florenzi infortunatosi contro la Turchia

Italia-Svizzera, una vittoria vale già gli ottavi: un solo cambio per Mancini che andrà a sostituire Florenzi infortunatosi contro la Turchia. Gazzetta dello sport di questa mattina apre in prima pagina con il tricolore per poi approfondire dalla pagina 2: “Canta che ti passa”. Titola così la rosea di oggi che poi approfondisce: “Superare anche la trappola Svizzera per andare già agli ottavi Mancini: «Avanti, giochiamo con allegria!».

SENZA FLORENZI- Sarà lui l’uomo in meno rispetto alla gara con la Turchia, infortunatosi e costretto ad uscire nella gara inaugurale, Florenzi sarà l’unico cambio obbligato per Mancini che del resto della squadra non cambia nulla: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Immobile, Insigne.