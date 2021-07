Italia Spagna, Pedri non vede l’ora: «Martedì sarà un partitone»

Il centrocampista della Spagna Pedri ha parlato in vista della partita contro l’Italia. Il match valido la semifinale emoziona

Pedri, centrocampista del Barcellona e della Spagna, ha parlato dal ritiro della Nazionale in vista delle semifinale di martedì contro l’Italia.

«Tutte le Nazionali sono forti, non solo l’Italia. Sicuramente sarà un partitone. Per me è un sogno vestire la maglia della Spagna in una semifinale di un Europeo».