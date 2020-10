Inzaghi svela la propria Top 11: «Tanto Milan ma in attacco…»

Filippo Inzaghi svela la propria Top 11 nel corso di un evento al Piccolo Teatro, tanto Milan ma anche qualche sorpresa

Intervenuto nel corso del festival dello Sport in corso al “Piccolo Teatro”, Filippo Inzaghi ha svelato la propria Top 11: tanto Milan per superpippo che a sorpresa però non inserisce Clarence Seedorf a centrocampo e Andrij Shevchenko come compagno di reparto:

«Buffon in porta, Stam terzino destro, Seginho terzino sinistro, Nesta-Maldini in difesa. Centrocampo con Nedved, Leiva, Gattuso e Kakà. Davanti i fratelli Inzaghi».