Inzaghi su Milan Roma: «Non può essere una partita normale. Non c’è una favorita, ma…». Le parole dell’ex rossonero

Pippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky in vista di Milan Roma, andata quarti finale di Europa League. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

PAROLE – «Quando si affrontano Milan e Roma non può essere una partita normale. Sono contento di tornare a San Siro. Non c’è una favorita, sono due squadre che stanno bene. Il ritorno in casa può favorirti. De Rossi? Sono contento per lui, Daniele è un amico. La Roma è casa sua, sta facendo un grande lavoro e sono molto felice. Stasera mi auguro vinca il Milan comunque».