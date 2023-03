Inzaghi: «Sconfitta? C’è rammarico, mi prendo la responsabilità»

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel postpartita di Spezia-Inter, Simone Inzaghi ha commentato l’ottava sconfitta dei neroazzurri

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel postpartita di Spezia-Inter, Simone Inzaghi ha commentato l’ottava sconfitta stagione della sua squadra:

RIMPIANTI E PROBLEMI IN TRASFERTA? –: «C’è delusione, sarà una nottata brutta però martedì abbiamo un ottavo di finale. Una sconfitta così fa male ma è arrivata in maniera diversa dalle altre. Abbiamo messo in campo tutto, probabilmente ci voleva un po’ di cattiveria e convinzione in più. Non dovevamo andare al riposo del primo tempo sullo 0 a 0, poi il calcio non fa sconti e anche stasera non ci ha risparmiati. Mi prendo la responsabilità della sconfitta, i ragazzi hanno dato tutto ma dovevamo essere più cinici nelle occasioni create».

