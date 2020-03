Inzaghi ha voluto sfatare il mito sulla maledizione della maglia numero 9 del Milan indicando anche chi potrebbe non esserne colpito

Ecco le parole di Inzaghi a SkySport24 in merito la maledione al Milan della maglia numero 9 da quando non è più lui a indossarla.

«A me viene da sorridere, mettere la maglia numero 9 del Milan è dura per tutti, ma la maledizione non esiste. Se la maglia 9 la mettesse Ibrahimovic la maledizione è già finita, come quando io avrei dovuto avere la maledizione di Van Basten e Weah. Non era giusto ritirare la mia maglia, non è stata ritirata a Van Basten, è una maglia importante che ritornerà a fare gol»