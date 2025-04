Inzaghi fa discutere, forti contestazioni all’arbitro nel post partita: le sue parole spopolano sul web. Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto nel corso del postpartita di Bologna Inter a Sky Simone Inzaghi si è lasciato andare ad un lungo sfogo. Di seguito le sue parole a pochi giorni dalla sfida contro il Milan.

IL GOL PRESO E IL NERVOSISMO FINALE DELLA PANCHINA – «Chiaramente c’era nervosismo per l’ultima rimessa che è stata battuta 12 o 13 metri avanti. Al di là di quello, che è un dato oggettivo, dovevamo essere più bravi sulla rimessa finale. Siamo andati a saltare in 2, dove bisogna andare in 1, poi la palla è arrivata ad Orsolini. Il nervosismo è per quello. L’arbitro ha fatto il possibile, una partita con tanti falli, ha cercato di arbitrare nel migliore dei modi e secondo me lo ha fatto. Chiaramente con un quarto l’uomo lì e un segnalinee, una rimessa che esce quasi nei miei piedi e viene battuta nell’area tecnica del Bologna, è quello il nervosismo».