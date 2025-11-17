Inter Milan, inizia il countdown per il derby: chi recupera tra i rossoneri? Rabiot e Gimenez...

Inter Milan, Allegri prepara il derby e studia la formazione contro i nerazzurri. Ma chi recupera? Ecco la situazione di Rabiot e Gimenez, ma non solo

Dopo il breve intermezzo culminato con la sconfitta in amichevole (3-2) contro la Virtus Entella, la squadra di Massimiliano Allegri torna al lavoro a Milanello domani pomeriggio, dando il via ufficiale alla preparazione per il cruciale derby contro l’Inter in programma domenica prossima. Il tecnico ha concesso tre giorni di riposo ma si attende il rientro dei nazionali e, soprattutto, l’importante aggiornamento sulle condizioni degli infortunati.

La notizia più confortante riguarda il centrocampista Adrien Rabiot. Come riportato da Tuttosport, l’assenza del francese, causata da una lesione al soleo subita con la nazionale a ottobre, si è fatta sentire pesantemente nelle recenti uscite. Rabiot sta meglio e si prevede che possa tornare ad allenarsi con il gruppo già domani. Questo lo rende non solo disponibile per la convocazione, ma un forte candidato per una maglia da titolare, rinforzando il centrocampo rossonero. Un altro potenziale recupero fondamentale è quello di Santiago Gimenez, che sta smaltendo il fastidioso problema alla caviglia e dovrebbe essere recuperato in tempo per la sfida.

Inter Milan, imbarazzo della scelta per Allegri?

L’organico si ricomporrà gradualmente: domani sono attesi i primi rossoneri reduci dagli impegni internazionali, tra cui Gabbia, Ricci, Maignan, Nkunku, Leao e Pavlovic. Mercoledì è il turno di Modric e Odogu, mentre giovedì rientreranno gli ultimi elementi (Bartesaghi, Saelemaekers, De Winter, Athekame). Il rientro completo di tutti i giocatori entro giovedì segnerà il via definitivo all’ultima fase di preparazione tattica e mentale in vista del derby, una gara che, con i rientri di Rabiot e Gimenez, Allegri potrà affrontare con scelte quasi complete.