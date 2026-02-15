Connect with us

Inter Juve, polemiche infinite: Elkann chiama Gravina dopo il caos nel Derby d’Italia. Ecco cosa ha detto!

2 ore ago

Inter Juve, polemiche infinite! Elkann chiama Gravina dopo il caos nel Derby d’Italia. Ecco cosa ha detto il presidente di Exor

Il giorno dopo il Derby d’Italia non si limita alle polemiche da social o alle discussioni tra tifosi. La Juventus ha scelto la via istituzionale per manifestare il proprio dissenso dopo quanto accaduto a San Siro, in particolare per l’espulsione di Pierre Kalulu, ritenuta ingiusta dall’ambiente bianconero.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, John Elkann, presidente di Exor e figura di riferimento della proprietà juventina, ha telefonato direttamente al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, per esprimere forte preoccupazione in merito alla gestione arbitrale del campionato.

Il confronto con la FIGC e le richieste della proprietà

La conversazione tra Elkann e Gravina non sarebbe stata una semplice interlocuzione formale. Sempre secondo l’ANSA, il numero uno di Exor avrebbe manifestato disappunto per quelli che vengono considerati errori arbitrali ripetuti e determinanti.

Nel mirino, in particolare, la direzione del match contro l’Inter, condizionata – secondo la posizione bianconera – dalla presunta simulazione di Alessandro Bastoni e dalla conduzione arbitrale di La Penna. L’episodio che ha portato all’espulsione di Kalulu viene ritenuto il punto di rottura in un clima già teso.

La proprietà juventina avrebbe inoltre sollecitato interventi concreti per migliorare il sistema arbitrale, ritenendo fondamentale salvaguardare integrità e credibilità del campionato, soprattutto in gare di rilievo internazionale.

