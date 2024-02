Infortunio Stalmach: problemi per il centrocampista in Milan Braga Primavera! Le sue condizioni

Sono in campo Milan Primavera e Braga per il match di Youth League. I rossoneri perdono per infortunio Stalmach

In questi minuti il Milan Primavera di Ignazio Abate è in campo, in gara secca, il Braga in un match di Youth League 2023-24 valido per gli ottavi di finale della competizione.

L’allenatore rossonero è stato costretto a cambiare Stalmach per infortunio: il centrocampista ha rimediato un pestone alla caviglia. Non è riuscito a proseguire lasciando il terreno di gioco al 36′ del primo tempo per far posto a Malaspina.