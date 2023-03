Infortunio Osimhen, Capello: «Per il Milan ci sono meno problemi»

Fabio Capello parla così dell’infortunio di Victor Osimhen e delle conseguenze per il match tra Napoli e Milan

«Senza Osimhen è un Napoli un po’ diverso. A livello difensivo per il Milan ci sono meno problemi. Theo Hernandez e Leao a sinistra possono dare fastidio al Napoli. Hanno anche loro bisogno di ritrovarsi. Theo l’ho visto in Nazionale, sta imparando a fare bene la fase difensiva. Leao fa la differenza. Con la palla tra i piedi salta uomo, è un giocatore in più per il Milan. La forza del Napoli è il centrocampo, è lì che il Milan deve stare attento e controbattere con velocità e tecnica».