Infortunio Osimhen, guaio per il Napoli: è out per la Salernitana

Infortunio muscolare per Victor Osimhen. Il Napoli perde il suo attaccante per la trasferta contro la Salernitana

Infortunio per Victor Osimhen. Come riportato dal sito ufficiale del Napoli, l’attaccante nigeriano ha avuto un risentimento muscolare in allenamento che lo terrà out per la trasferta di domani contro la Salernitana.

Una defezione non da poco per Luciano Spalletti, che dovrà cercare tre punti pesanti all’Arechi per staccare momentaneamente il Milan al primo posto senza il suo bomber.