Infortunio Maleh, altro ko per la Fiorentina in vista del Milan: le ultime

Infortunio per Youssouf Maleh. Il centrocampista della Fiorentina ha lasciato il ritiro della nazionale marocchina, è in dubbio per il Milan

La Fiorentina continua a perdere i pezzi. Vincenzo Italiano deve fare i conti anche con l’infortunio in nazionale marocchina di Youssouf Maleh, che domani lascerà il ritiro per un problema alla spalla, come comunicato dalla federazione.

Da valutare le condizioni del centrocampista viola in vista del match contro il Milan, dove i toscani dovranno già fare a meno di molti giocatori.