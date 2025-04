Infortunio Maignan, Milan sereno e tempistiche già definite: lo scenario non lascia dubbi

Infortunio Maignan, rossoneri sereni per quanto riguarda le condizioni del portiere: martedì gli ultimi controlli, può esserci con l’Atalanta

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan la situazione è ormai tranquilla per quanto riguarda le condizioni di Mike Maignan dopo il bruttissimo scontro di gioco avuto con Alex Jimenez venerdì sera in occasione della gara vinta contro l’Udinese.

Martedì Maignan si sottoporrà a nuovi test: se anche questi ultimi saranno positivi l’ex Lille potrà tornare regolarmente ad allenarsi ed essere disponibile per Milan-Atalanta in programma la domenica di Pasqua.