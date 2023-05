Infortunio Leao: panchina possibile nell’euroderby?

In casa Milan tengono banco le condizioni di Leao dopo l’infortunio contro la Lazio in vista dell’euroderby. Recupera per la panchina?

secondo la Gazzetta dello Sport il club prenderà una decisione tra oggi e domani ma tutto fa pensare che il giocatore non verrà rischiato come titolare, da capire se sia possibile portarlo in panchina nella necessità di un ingresso nel secondo tempo