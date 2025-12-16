Infortunio Leao, il portoghese partirà oggi per la Supercoppa in Arabia ma Allegri ha un piano preciso: ecco quale

 Infortunio Leao, il portoghese partirà per l'Arabia ma...
Infortunio Leao, l’attaccante portoghese sarà a disposizione per la Supercoppa ma difficilmente partirà titolare col Napoli: il piano di Allegri

L’avvicinamento alla semifinale di Supercoppa Italiana di giovedì contro il Napoli si complica per il Milan a causa delle condizioni fisiche di Rafael Leão.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta.it, la presenza del portoghese è fortemente in dubbio:

PAROLE – «Il Milan rischia seriamente di non avere nemmeno Leao. Rafa non è ancora a posto e si allena sempre a parte. Molto difficile immaginare un recupero in due giorni»

Con Leão probabilmente out, Massimiliano Allegri è costretto a rivedere i suoi piani per l’attacco. Il Diavolo si affiderà alla coppia d’attacco formata da:

  • Nkunku, definito dalla Gazzetta “l’uomo col palloncino” (un riferimento alle sue doti aeree e di finalizzazione);
  • Pulisic, che come emerso in precedenza sarà comunque gestito in una potenziale staffetta.

La probabile assenza di Leão rende la sfida contro il Napoli ancora più insidiosa per i rossoneri.

