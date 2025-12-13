Allegri in conferenza: «Leao torna in Supercoppa. Gimenez sta lavorando. Fofana? Ho deciso così»

Allegri in conferenza stampa ha fatto il punto sulla situazione infortunati alla vigilia di Milan Sassuolo

Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Sassuolo è intervenuto in conferenza stampa. Tra i vari argomenti trattati c’è stato ovviamente anche quello degli infortunati.

Rafael Leao ci sarà giovedì in Supercoppa Italiana, così come Youssouf Fofana. Athekame presente già da domani a San Siro. Santiago Gimenez invece non ha ancora certezze sul rientro in campo.

BOLLETTINO MEDICO – «Leao non ci sarà domani ma ci sarà certamente in Supercoppa. Fofana ha recuperato del tutto, ma domani lo lasciamo a casa che non si è allenato. Athekame è pronto. Gimenez sta lavorando per tornare».