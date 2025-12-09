MN24 – Infortunio Leao, ottime notizie dagli esami odierni! Escluse lesioni muscolari, può esserci col Sassuolo? Cosa filtra

Infortunio Leao, arrivano ottime notizie in casa Milan dopo gli esami odierni: escluse lesioni muscolari, solo un’infiammazione per il portoghese

Una notizia eccellente squarcia l’aria tesa che si era creata intorno alle condizioni di Rafael Leao. L’attaccante portoghese, uscito dal campo per un fastidio all’adduttore destro durante la vittoriosa sfida contro il Torino, è stato sottoposto questa mattina agli esami strumentali che hanno portato a un verdetto che scatena il sollievo in casa Milan.

Come appreso da Milannews24, la risonanza magnetica effettuata sul calciatore ha escluso la presenza di lesioni muscolari. La paura di uno stop lungo, che avrebbe potuto compromettere la sua presenza per le prossime delicate sfide di campionato e la Supercoppa Italiana, è dunque scongiurata.

Infortunio Leao, escluse lesioni: già cominciate le terapie

Il problema di Leao si è rivelato essere un semplice risentimento muscolare che ha generato un quadro infiammatorio nella zona dell’adduttore destro. Sebbene sia necessaria cautela, l’assenza di danni strutturali accorcia notevolmente i tempi di recupero.

Leao ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere rapidamente lo stato infiammatorio. L’obiettivo è riavere il numero 10 a disposizione il prima possibile per Max Allegri, che può tirare un sospiro di sollievo: la sua freccia più veloci non resterà ferma a lungo e potrà dare il suo contributo nel periodo cruciale che attende i rossoneri.