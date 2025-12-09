Leao assenza forzata per il Milan: cosa succede ora senza il portoghese? Questo l’andamento dei rossoneri senza Rafa

Leao, dopo l’infortunio muscolare contro il Torino, sarà costretto ad uno stop forzato: questo l’andamento dei rossoneri senza Rafa

Mentre il Milan festeggia un triplo successo – aver rimontato il Torino, aver sfatato il tabù dell’Olimpico Grande Torino dove non vinceva dal 7-0 del 2021, e aver raggiunto la vetta della classifica a pari merito con il Napoli di Antonio Conte – c’è una nota stonata che rischia di impattare pesantemente sull’umore e sulle scelte di Max Allegri: il secondo infortunio stagionale di Rafael Leao.

Il numero 10 portoghese ha richiamato l’attenzione dello staff medico subito dopo aver sentito tirare all’adduttore destro, chiedendo l’immediata sostituzione. Ora, in attesa del verdetto medico, la domanda è cruciale: come giocherà il Milan senza Leao?

Leao infortunato: cosa succede ora senza Rafa?

L’analisi di Calciomercato.com suggerisce che il peso dell’attacco ricadrà in gran parte sulle spalle di Christian Pulisic, il cui apporto realizzativo è già stato decisivo in questa stagione. L’americano potrà essere affiancato da Santiago Gimenez (al rientro) o da Cristopher Nkunku, che deve ancora dimostrare il suo valore. Esiste anche l’opzione Ruben Loftus-Cheek avanzato.

Storicamente, il Milan ha imparato a convivere con la sua assenza, soprattutto quest’anno. Senza Leao, i rossoneri hanno saltato cinque partite ottenendo quattro vittorie e una sola sconfitta in avvio di stagione, segnando 10 gol e subendone solo 2. L’ascesa realizzativa di Pulisic può far dormire sonni relativamente tranquilli ad Allegri, ma il tecnico si troverà comunque con gli uomini contati in vista delle delicate sfide di campionato e della Supercoppa Italiana.