Infortunio Leao, brutte sensazioni in casa Milan: 2025 già finito? Cosa filtra sul portoghese dopo lo stop col Torino

Infortunio Leao, arrivano brutte sensazioni in casa Milan dopo lo stop muscolare del portoghese ieri sera contro il Torino

La partita è finita, ma l’attenzione del Milan è già tutta proiettata verso l’infermeria. Il momento in cui Rafael Leao ha lasciato il campo toccandosi la parte alta dell’adduttore destro è diventato il momento chiave di una giornata altrimenti positiva. La reazione, il gesto, l’espressione: tutti segnali che hanno messo in allarme staff tecnico e tifosi. Il dilemma è ormai noto, riassumibile in una parola: strappo. O non strappo.

Infortunio Leao, 2025 già finito?

Le prossime 24-48 ore saranno decisive per avere un quadro chiaro. Sarà un macchinario a emettere la sentenza sul muscolo del portoghese, ma le sensazioni, per quanto non ufficiali, non sembrano rassicuranti. L’ipotesi di un semplice affaticamento o una contrattura esiste, ma la cautela è massima. Il calendario è fittissimo e l’eventualità più nera (lo strappo) significherebbe la conclusione anticipata del suo anno solare.

I calcoli, per quanto prematuri, sono già in contabilità a Milanello. Se l’infortunio dovesse confermare la gravità temuta, il bilancio sportivo 2025 di Leao si chiuderebbe qui. Un recupero lampo è praticamente impossibile per un danno muscolare di quel tipo, e la probabilità che torni disponibile solo a gennaio è elevatissima. Per l’allenatore e la squadra, perdere un tassello così fondamentale in un periodo cruciale per le ambizioni stagionali rappresenta un peso enorme. Si aspetta il bollettino medico, con il fiato sospeso, sapendo che la corsa Scudetto potrebbe subire un’improvvisa e dolorosa battuta d’arresto. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.