Infortunio Leao, Landucci costretto al cambio: entra Ricci. Le condizioni del portoghese

Infortunio Leao, problemi nel corso del primo tempo di Torino Milan. In serata attesi ulteriori aggiornamenti

Problemi nel corso di Torino Milan per Rafael Leao. Al 31′ del primo tempo il numero 10 è stato costretto a lasciare il cambio per un fastidio all’inguine. Al suo posto Marco Landucci ha schierato Samuele Ricci, accolto dagli applausi dello Stadio, e ha scalato Loftus-Cheek in attacco al fianco di Nkunku.

Il portoghese qualche minuto prima aveva tentato un tiro da fuori area con il destro dopo il quale si era accasciato a terra, ma ha comunque provato a proseguire la sua gara.

Qualche minuto dopo però non ce l’ha fatta, non riuscendo più a correre è stato costretto a chiedere il cambio. Ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni sono attese nel corso della serata.