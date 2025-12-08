 Rigore Torino, punito il tocco di mano di Tomori: Marelli
Rigore Torino, punito il tocco di mano di Tomori: Marelli fa chiarezza sull'episodio

Saelemaekers a Milan TV: «Delusi per giovedì. Non sarà facile»

Baroni a Sky: «Simeone e Paleari in panchina perché lo hanno chiesto loro»

Landucci a Sky: «Allegri è il nostro capo. Se Pulisic è in panchina può giocare. Nkunku? Sono sicuro che ci riuscirà»

Altafini sentenzia il Milan: manca un attaccante. Le sue dichiarazioni

Rigore Torino, punito il tocco di mano di Tomori: Marelli fa chiarezza sull’episodio

Rigore Torino, Vlasic sblocca il match dagli undici metri. Luca Marelli a DAZN ha fatto chiarezza sull’episodio

Il Torino è passato in vantaggio contro il Milan allo Stadio Olimpico al 10′ di gioco grazie al gol di Vlasic arrivato su calcio di rigore. Penalty assegnato per un goffo tocco di mano di Fikayo Tomori.

Il direttore di gara non ha avuto dubbio ed ha immediatamente assegnato il calcio di rigore alla squadra di Marco Baroni. Sull’episodio, ai microfoni di DAZN, ha fatto chiarezza Luca Marelli. Questa la spiegazione del commentatore tecnico arbitrale:

NON CI SONO DUBBI«Direi che non ci sono dubbi, il braccio è larghissimo e il movimento è verso il pallone, giusto non sanzionare disciplinarmente dato che Adams non aveva il possesso del pallone».

