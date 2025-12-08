HANNO DETTO
Baroni a Sky: «Simeone e Paleari in panchina perché lo hanno chiesto loro»
Baroni, allenatore del Torino, nel prepartita del match con il Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport
Marco Baroni nel prepartita di Torino-Milan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida. Queste le sue parole:
LA RICHIESTA DI SIMEONE E PALEARI – «Sia Simeone che Paleari vengono in panchina ma non sono disponibili, me lo hanno chiesto loro e sono molto contento. Dobbiamo fare una gara di livello».
LA PRIMA DI ANJORIN – «La scelta di Anjorin è perché l’ho visto sempre meglio in queste settimane, oggi lo voglio vedere dal primo minuto, ci serve per far rifiatare chi ha sempre giocato».