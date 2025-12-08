Baroni a Sky: «Simeone e Paleari in panchina perché lo hanno chiesto loro»

 Baroni a Sky: «Simeone e Paleari in panchina perché»
4 secondi ago

BARONI 2

Baroni, allenatore del Torino, nel prepartita del match con il Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport

Marco Baroni nel prepartita di Torino-Milan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida. Queste le sue parole:

LA RICHIESTA DI SIMEONE E PALEARI «Sia Simeone che Paleari vengono in panchina ma non sono disponibili, me lo hanno chiesto loro e sono molto contento. Dobbiamo fare una gara di livello».

LA PRIMA DI ANJORIN«La scelta di Anjorin è perché l’ho visto sempre meglio in queste settimane, oggi lo voglio vedere dal primo minuto, ci serve per far rifiatare chi ha sempre giocato».

