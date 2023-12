Infortunio Leao, chance di convocazione per Atalanta Milan? Buone notizie da Milanello

Novità importanti riguardo il recupero dall’infortunio di Rafael Leao: il portoghese può tornare tra i convocati contro l’Atalanta

Arrivano buone notizie da Milanello riguardanti le condizioni di Rafael Leao, il quale corre ad ampie falcate verso il recupero dall’infortunio. Come già annunciato stamattina, non c’è più alcuna traccia di lesione ma le notizie positive non finiscono qua.

Come riferisce Sky Sport, il numero 10 rossonero ha iniziato nel pomeriggio di oggi il suo percorso di ri-atletizzazione. Se riuscirà a mantenere l’alta intensità nei prossimi allenamenti e se giovedì si riunirà in gruppo, ci sono buone possibilità che possa essere convocato per la sfida con l’Atalanta. Tentativo in corso, dunque, per i rossoneri che sperano di poterlo di avere contro i bergamaschi quantomeno in panchina.