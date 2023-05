Il Milan farà di tutto per cercare di recuperare Rafael Leao dall’infortunio accusato contro la Lazio: c’è una piccola speranza

Come riferito da TMW, in casa Milan c’è una piccolissima speranza di recuperare Rafael Leao per la sfida di mercoledì contro l’Inter in Champions League.

La decisione sul portoghese, che anche domani e mercoledì mattina proseguirà le cure, verrà presa a ridosso del match.