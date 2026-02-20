Infortunio Lautaro, il derby con il Milan è a rischio per l’argentino! L’Inter in ansia… Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Campionato di Serie A entra nel vivo e le notizie che arrivano dall’infermeria dei rivali cittadini accendono il dibattito in casa Milan. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, un problema al polpaccio ha messo KO Lautaro Martinez, il carismatico capitano argentino e punto di riferimento offensivo dei nerazzurri. Per il Diavolo, guidato da Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore livornese tornato sulla panchina rossonera per riportare solidità e pragmatismo, si tratta di un’assenza pesante che potrebbe spostare gli equilibri della stracittadina.

Le condizioni di Lautaro e il piano di Allegri

Tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori attendono di conoscere l’entità del problema muscolare che ha costretto il fuoriclasse sudamericano ad alzare bandiera bianca. Solo gli esami strumentali in programma nelle prossime ore chiariranno il quadro medico, ma le prime indiscrezioni suggeriscono uno stop di almeno due o tre settimane. Questo significherebbe, per la gioia tattica dei rossoneri, la sicura assenza del “Toro” nell’attesissimo derby.

Igli Tare, il DS del Milan e dirigente di grande esperienza internazionale, sta monitorando con attenzione l’evolversi della situazione. La strategia del club di Via Aldo Rossi rimane focalizzata sulla continuità, ma è innegabile che l’assenza del leader indiscusso dell’Inter faciliterebbe il compito della difesa rossonera.

Il caso Zielinski e le polemiche sul campo

Se l’Inter piange per Lautaro, filtra invece ottimismo per Piotr Zielinski, l’esperto centrocampista polacco dai piedi vellutati. Il giocatore sembra fiducioso di poter essere a disposizione per la prossima trasferta. La dirigenza nerazzurra è apparsa visibilmente indispettita per aver giocato su un terreno di gioco lontano dagli standard europei, identificando nel manto sintetico di Bodø la causa dei recenti spaventi fisici.

Per il Milan, questa situazione rappresenta un’occasione d’oro, approfittando di un’Inter orfana del suo trascinatore principale.