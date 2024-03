Infortunio Kjaer, il difensore rivela: «Spero non sia grave. La mia sensazione è che…». Le sue parole dal ritiro danese

Simon Kjaer è intervenuto ai microfoni di TV2 dopo l’infortunio rimediato ieri con la Svizzera. Le parole del difensore del Milan.

KJAER – «Spero che non sia così grave. Ho sentito un po’ di fastidio e volevo solo andare sul sicuro. Siamo a stagione inoltrata, quindi cerchiamo anche di pensare un po’ avanti e preferiamo non correre rischi. Non mi aspetto che sia assolutamente qualcosa di brutto. Se fosse stata una partita di qualificazione o dell’Europeo non sarei uscito. Se resterò in ritiro con la Danimarca? Penso di sì, ma adesso dobbiamo vedere come si evolverà la situazione, ma questa è stata la mia prima sensazione»