Infortunio Kjaer, c’è la svolta! Cosa succede oggi per il danese

Infortunio Kjaer, c’è la svolta per il centrale danese: oggi l’allenamento in gruppo e convocazione per Milan-Udinese

Ottime notizie per il Milan in vista della sfida di domani contro l’Udinese. Come riferito da Tuttosport infatti, dopo il lavoro personalizzato di ieri, oggi il centrale danese rientrerà in gruppo e sarà convocato per la gara contro i friulani.

Pioli lo porterà in panchina: possibile qualche minuto di rodaggio per l’ex Atalanta.