Infortunio Kjaer: le condizioni del danese verso il Newcastle

Continua la preparazione del Milan in vista della gara contro il Newcastle. Ecco le ultime sulle condizioni di Kjaer dopo l’infortunio

Convocato per il match? Continua la preparazione del Milan in vista della gara contro il Newcastle. Ecco le ultime sulle condizioni di Kjaer:

come riportato da Gianluca Di Marzio il danese proverà a stringere i denti per essere a disposizione di Pioli. In casa Milan si tenterà un recupero in extremis per provare ad avere il difensore danese almeno in panchina, decisivo il test di domani.