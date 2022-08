Alessandro Florenzi vittima di un infortunio muscolare di cui ci sarà da valutare l’entità nei prossimi giorni

Alessandro Florenzi esce nel finale per un infortunio muscolare. Negli ultimi minuti di Sassuolo-Milan il terzino si è accasciato a terra dopo un allungo in difesa. Rimasto al suolo per diversi minuti tenendosi l’aduttore ed uscito dal campo zoppicando e con le mani sul volto.

LA CRONACA DEL MATCH